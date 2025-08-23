İznik'te Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Silah Ele Geçirildi

İznik'te Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Silah Ele Geçirildi
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda, kenevir bitkileri ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan E.H. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda kenevir bitkileri ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 yaşındaki E.H. isimli şahsın ev ve bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kutluca Mahallesi ve İznik Merkez'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kenevir bitkilerinin yanı sıra, 1 adet Browning marka ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 560 adet tabanca fişeği ve 111 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.H. hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
