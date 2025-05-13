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İznik'te Unutulan Altın Dolu Çanta Sahibine Ulaşarak Teslim Edildi

İznik'te Unutulan Altın Dolu Çanta Sahibine Ulaşarak Teslim Edildi
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Bursa'nın İznik ilçesindeki bir çay bahçesinde unutulan içinde para ve ziynet altın bulunan çanta, işletmeci Bekir Uslu'nun duyarlı davranışı sayesinde sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay bahçesinde yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu. Anne ve oğul, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet altın bulunan çantalarını oturdukları çay bahçesinde unuttu. Çantanın yokluğunu fark ettiklerinde aile büyük bir endişe yaşadı. Çay bahçesi işletmecisi ise altın dolu çantayı sahibine teslim etti.

Altın dolu çanta sahildeki çay bahçesinin işletmecisi Bekir Uslu tarafından fark edilerek güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Aileyle irtibata geçen Uslu, çantayı eksiksiz şekilde teslim etti.

Çay bahçesi işletmecisi Bekir Uslu " İçi para ve altın dolu bir çanta bulduk. İşletmemizde çantanın sahibine kimlik bilgilerinden ulaşarak biraz telefon trafiği sonucunda aileye ulaştık ve arkadaşımızın oğluna teslim ediyoruz." dedi.

Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Bekir Uslu, çantayı sahibine teslim ederek muhtemel bir mağduriyetin önüne geçmiş oldu. Aile ise çantayı eksiksiz şekilde teslim almanın rahatlığıyla işletmeciye teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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