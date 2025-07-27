İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına köylüler de traktör ve ilaç tankerleriyle destek verdi.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde saat 15.30'da yangın çıktı. Bir anda çamlık alanı saran alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 4 yangın söndürme uçağının da müdahale ettiği yangın için vatandaşlar da seferber oldu. Traktörünü alan köylüler, ilaç tankerleriyle yangın için su taşıma yarışına girdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin kontrol altına alındığı ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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