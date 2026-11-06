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İznik'te 5 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si tutuklandı

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İznik'te 5 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si tutuklandı Haber Videosunu İzle
İznik'te 5 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si tutuklandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında 5 şüpheli yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl, yağma suçundan ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K., S.K., K.B., R.D. ve D.Z. isimli 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin UYAP üzerinden yapılan sorgulamalarında M.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl, R.D.'nin ise yağma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. D.Z.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli para cezası bulunduğu, K.B.'nin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, S.K.'nin ise kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan D.Z., K.B. ve S.K. serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.K. ve R.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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