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İznik Gölü'nde Tekne Kazası: 1 Yaralı

İznik Gölü'nde Tekne Kazası: 1 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü'nde tekneyle seyir halindeyken aniden dönmesi sonucu dengelerini kaybedip göle düşen 3 kişiden biri, teknenin motor kısmına çarparak yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da İznik Gölü'nde tekneyle seyir halindeyken dengelerini kaybederek göle düşen 3 kişiden biri, teknenin motor kısmına çarparak yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik ilçesinde bulunan İznik Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın G. (27), Emre Ö. (30) ve Eşref H. (28) tekneyle gölde seyir halindeyken teknenin aniden dönmesi sonucu dengelerini kaybederek tekneden düştü.

Düşme sırasında Eşref H., teknenin motor kısmına çarparak yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tekne, İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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