Iznik Gölü'nde Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Göl kenarında patlamamış top mermisi bulundu

BURSA - Orhangazi'de İznik Gölü sahilinde Alman yapımı 1916 yılı üretimi olan patlamamış bir top mermisi bulundu. Sahilde oynarken bir çocuk tarafından bulunan top mermisi, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındıktan sonra bomba imha ekibi tarafından fünye ile uzaktan patlatılarak imha edildi.

Olay, Orhangazi'de İznik Gölü iskele mevkiinde meydana geldi. Piknik için göl kenarına giden bir ailenin 13 yaşındaki çocuğu göl kenarında oyun oynarken su içinde bir top mermisi buldu. Top mermisi nedeniyle polis ekipleri İznik Gölü Orhangazi sahilindeki yüzlerce vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı. Piknik alanı ve sahil şeridini boşaltan polis çevrede geniş önlem aldı. 1916 yılı üretimi olan ve Alman malı olduğu belirlenen top mermisi nedeniyle olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri çağrıldı. Muhafaza altına alınan patlamamış top mermisi bomba imha uzmanı ekipleri tarafından fünye ile uzaktan patlatılarak imha edildi.