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İzmit'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonete arkadan çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonete arkadan çarpan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, D-100 karayolu Kozluk Mahallesi geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Ö.B. idaresindeki 34 KKD 543 plakalı BMW marka otomobil, E.A. hakimiyetindeki 41 NE 034 plakalı Isuzu marka kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından E.E'nin sürücülüğünü yaptığı 34 EEB 048 plakalı Ford marka otomobil ile E.Ö. idaresindeki 41 AEG 334 plakalı otomobil de duramayarak zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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