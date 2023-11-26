İzmirli esnaf, normale dönmeye çalışıyor

İzmir'de etkili olan yoğun yağışın ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki esnaf, saatler sonra normale dönme çalışmalarına başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. Konak'ta yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Durum böyle olunca çok sayıda iş yerini, apartmanı ve dükkanı su bastı. Konak ilçesindeki Alsancak Kordonboyu ile Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları sular altında kalırken İzmir'in en ünlü caddelerinden olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi de deniz sularıyla doldu ve bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Sorunları gidermek için birçok ekip bölgeye sevk edilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı. Bölgedeki halk da dükkanlarını temizleyerek normale dönme çalışmalarına saatler sonra başladı. - İZMİR