İzmirl İle Öğretmenlerin Şampanya Partisi Tepki Çekti

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Bornova'daki bir devlet okulunda öğretmenlerin okul içinde şampanya patlatarak ve alkollü içki içerek eğlendikleri görüntüler tepkilere yol açtı. Başlatılan soruşturmanın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir devlet okulunda bir öğretmenin şampanya patlattığı görünen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde eğlenip kadeh kaldırarak alkollü içki içtiği anlar yer aldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntünün ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı, okul içerisinde içki içmişler

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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