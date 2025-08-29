İzmir Urla'da Marina Yangını: 7 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Urla ilçesindeki marinada, 7 tekne yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay anında bölgede bulunan tekne sahibi Bekir Bum, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz, benim de teknem vardı halatını kesip kurtarmışlar" dedi.

Urla ilçesi Çeşmealtı Sahili'ndeki marinada bulunan bir teknede öğlen 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşlar yaşanan bu durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hummalı çalışmayla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Toplam 7 tekne kullanılmaz hale gelirken, bazı tekneler ise batırılarak alevleri kontrol altına alındı. Daha sonra ise marinada yanan teknelerden geriye iskeletlerinin kaldığı gözlemlendi. Bölgede yaşayan ve teknesi bulunan Bekir Bum da olay anını anlatarak, "Tekneler yanıyor diye telefon geldi. Biz de apar topar geldik. Ben iskelede oturuyorum. Bir tane tekne yanarak Karantina Adası'na kadar gitti. Benim tekne yanan teknenin yanındaydı halatını kesip salmışlar. Böyle işte nereden çıktığını bilmiyoruz. Hep de güzel tekneler yandı. 7 tane tekne etkilendi. 2- 3 tanesi battı zaten. Sahil güvenlik batırdı. Şunun yanında benim tekne vardı. Onu kesiyorlar, kurtarıyorlar açığa kadar. Duvarın oraya gidiyor, sürükleniyor benim tekne. Nasıl yandı bilmiyoruz. Bir anda alev aldı. Üzüldük, diyecek başka bir şey bulamıyoruz" diye konuştu. - İZMİR