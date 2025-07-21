İzmir Torbalı'daki Kağıt Fabrikasında Yangın

İzmir Torbalı'daki Kağıt Fabrikasında Yangın
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İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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