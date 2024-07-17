İzmir Selçuk'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.55 sıralarında Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR