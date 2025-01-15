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İzmir Metro'sunda Duman Alarmı: Yolcular Tahliye Edildi

İzmir Metro'sunda Duman Alarmı: Yolcular Tahliye Edildi
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İzmir'de Bornova Metro İstasyonu'nda vatman kabininden çıkan duman nedeniyle yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına müdahale edildi, yaralanan yok.

İzmir'de metronun vatman kabininden çıkan duman panik oluşturdu. Yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İzmir Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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