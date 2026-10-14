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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir merkezli 4 ilde MİT destekli FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu; soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 4 ilde MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve haklarında tedbir uygulanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, zanlıların adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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