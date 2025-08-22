İzmir Menderes'te Ziraat Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı

İzmir Menderes'te Ziraat Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı
Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevlere havadan 8 uçak ve 9 helikopter, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.

Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te ziraat arazisinden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Kuru otların ve rüzgarın etksiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor. - İZMİR

İZMİR
