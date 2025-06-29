İzmir Menderes'te Orman Yangını: Mahalleler Tahliye Ediliyor

İzmir Menderes'te Orman Yangını: Mahalleler Tahliye Ediliyor
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İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 mahalleye ulaştı. Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde, saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ederken, alevlerin ulaştığı 5 mahalledeki vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergiliyor.

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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