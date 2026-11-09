Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Menderes'te 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Menderes'te 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarmanın 6 Kasım 2026'daki operasyonunda yakalandı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Kasım 2026 günü gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan V.K. (42) isimli şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür

Yaptığı asistlerin karşılığını böyle verecekmiş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı

Malum koruma ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye

Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye
Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var

Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var
Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın

Maalesef yapay zeka değil!
İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar