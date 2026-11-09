İzmir Menderes'te 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

İzmir Menderes'te 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarmanın 6 Kasım 2026'daki operasyonunda yakalandı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Kasım 2026 günü gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan V.K. (42) isimli şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.