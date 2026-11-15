Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Konak'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Konak'ta polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir aderse baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 9 parça halinde toplam 12,23 gram kokain, 10 parça halinde toplam 8,95 gram skunk, 1 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2'si şarjöre basılı 9 fişek bulundu. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 Türk Lirası, 40 ABD doları, 45 euro ve 10 Kanada dolarına el konuldu.

Gözaltına alınan B.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
2 katlı binanın çökme anı kamerada! Toz bulutu bir anda etrafı kapladı

Faciaya ramak kalmıştı! O anlar saniye saniye kamerada
Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!12

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı
İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

İdo'dan aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum
A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

Arda'nın yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

Minik bedeniyle dünyaya meydan okudu, tam 100 günlük savaşı kazandı
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti

Türkiye maçı öncesi şu olanlara bakın!