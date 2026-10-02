İzmir Kınık'ta araçta bin 456 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 456 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kınık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araç durduruldu. İlgili Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde araçta gerçekleştirilen adli aramada, bin 456 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı