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İzmir Kınık'ta 33 yıl 6 ay 19 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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İzmir'in Kınık ilçesinde, cinayet suçundan aranan ve hakkında 33 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde, hakkında "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan 33 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde emniyet ve asayişin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda, cinayet suçundan aranan firari H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 33 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan H.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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