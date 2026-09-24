İzmir Kemalpaşa'da kontrolden çıkan otomobil akarsu havzasına uçtu, 1 ölü 2 yaralı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil, akarsu havzasına uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Kemalpaşa-İzmir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. (36) idaresindeki 34 RM 3364 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akarsu havzasına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Fulya Karasu'nun (36) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü C.K. ile yolcu H.D. (47), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Fulya Karasu'nun cansız bedeni ise, savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı