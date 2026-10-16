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İzmir Karabağlar'da evinde yasa dışı skunk yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Karabağlar'da evinde yasa dışı skunk yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Karabağlar'da evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin 100 gram skunk, 10 kök skunk bitkisi ve 25 metrekare iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde iklimlendirme yöntemi ile yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Dün şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan adli aramada, 5 bin 100 gram skunk maddesi, 10 kök skunk bitkisi ve 25 metrekare iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphenin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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