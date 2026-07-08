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Balıkesir'de otomobile arkadan çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobile arkadan çarpan araçta 2 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nda bir otomobile arkadan çarpan araçta 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Savaştepe karacalar mevkiinde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza Balıkesir'in Savaştepe ilçesinden geçen otoyolda meydana geldi. Otoyolda seyir halindeki 10 ANN 806 plakalı araca 16 BON 535 plakalı araç arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, 112 Sağlık ve Otoyol Jandarma ekipleri kaza mahalline geldi. Ekipler araçta bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerinin hidrolik makasla kesilerek yaralı olarak çıkarıldı ve 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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