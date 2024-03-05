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İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı

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İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. Olayda 1 personel yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında helikopterin teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı ve yaralanan personelin tedavi altına alındığı belirtildi.

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. 3 personelin bulunduğu helikopterde zorunlu iniş sırasında 1 personelin yaralandığı duyurulurken helikopterin teknik arıza nedeniyle iniş yaptığı bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada helikopterin zorunlu inişi sırasında yaralanan personelin tedavi altına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Helikopter İzmir Kaza 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

necdet:

Geçmiş olsun Yaralı askerimize bir an evvel şifa diliyorum

124
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Doğrucu vatandaş:

Geçmiş olsun, Allah korumuş.

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Metin Yalcin:

Geçmiş olsun, evlâtlarımızın canına zarar gelmesin gerisi önemli değil, yaralı askerimize Allah şifa versin inşAllah ..

46
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Vicdan Önemli:

geçmiş olsun acil şifalar aslana ALLAH YARDIMCISI OLSUN

32
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