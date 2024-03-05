İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. 3 personelin bulunduğu helikopterde zorunlu iniş sırasında 1 personelin yaralandığı duyurulurken helikopterin teknik arıza nedeniyle iniş yaptığı bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada helikopterin zorunlu inişi sırasında yaralanan personelin tedavi altına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."