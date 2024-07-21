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İzmir'in Foça ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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Foça ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kaza Yenibağarası Mahallesi'nde, ikinci kaza ise aynı bölgede gerçekleşti.

İzmir' in Foça ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 17.15 sıralarında Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan G. (25) idaresindeki 45 M 6588 plakalı araç ile Fevzi S. (47) idaresindeki 35 BZU 809 plakalı araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Fevzi S. ile araçlarda bulunan Müjde S. (42), Güler B. (22) ve Barkın K. (25), ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine sevk edildi.

İkinci kaza ise, saat 17.40 sıralarında yine aynı bölgede meydana geldi. Berkay Edip S. (23) idaresindeki 35 MEP 02 plakalı araç, Gamze B.'nin (33) kullandığı 35 KF 8754 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Berkay Edip S. ve Gamze B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Deniz S. (24) ve Arya S. (3) yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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