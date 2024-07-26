İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR