İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale edildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.13'te Çobanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR