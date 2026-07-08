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Adnan Menderes Havalimanında hareketli anlar: 4 polis bıçaklandı

Adnan Menderes Havalimanında hareketli anlar: 4 polis bıçaklandı
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminalinde elinde iki bıçak bulunan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Arbedede 1’i komiser 4 polis hafif yaralandı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminalinin bulunduğu katta elindeki iki bıçak bulunan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Yaşanan arbedede 1'i komiser 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.40 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu katında, giriş kapısı dışında meydana geldi. Elinde iki adet bıçak bulunan H.K. (45) isimli şahıs, terminalde paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, şüpheliye anında müdahale etti. Saldırgan ile ekipler arasında yaşanan arbede sırasında 1 komiser ve 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şüpheli H.K., polis ekiplerinin müdahalesi sonucu zor kullanılarak etkisiz hale getirildi ve muhafaza altına alındı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi

Olayın ardından hastaneye sevk edilen yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.K.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu bildirildi.

Emniyete götürülen şüpheli H.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarından adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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