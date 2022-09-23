İzmir haberleri! Karaburun açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir haberlerine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğunun bildirilmesi üzerine belirtilen bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen ekip tarafından bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. İlk bilgilerde kayıp kişilerin olduğunun belirtilmesi üzerine helikopter destekli arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, 1 düzensiz göçmene ait cansız bedene daha ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması amacıyla yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: AA / Şafak Yel Karaburun İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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