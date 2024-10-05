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İzmir Foça'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir Foça'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Foça ilçesinde meydana gelen orman yangınında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 11.15 sıralarında Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum 3-sayfa İtfaiye izmir Çevre Dünya Foça

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