Üye Girişi
Haberler

İzmir'e Gönderilen Peynir Tenekelerinde Uyuşturucu Bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'e Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kargo paketiyle gönderilen peynir tenekeleri içerisine zulalanmış yaklaşık 10 kilogramlık esrar-skunk, narkotik köpeği Mia tarafından tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İzmir'e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kargo paketiyle gönderilen peynir tenekeleri içerisine zulalanmış yaklaşık 10 kilogramlık esrar-skunk, narkotik köpeği Mia tarafından tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerinin geliştirdikleri farklı yöntemleri analiz eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden İzmir'e gönderilen kargo paketlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, narkotik dedektör köpeği Mia'nın tepki vermesi üzerine kargo paketiyle gönderilmiş peynir tenekelerinde aramalarda bulunuldu.

Tenekelerin içerisinde 9 kilo 605 gram esrar-skunk tespit edildi. Operasyonla alakalı 1 zanlı gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Narkotik İzmir Narkotik Suçlar Güvenlik İzmir Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title