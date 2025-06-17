İzmir Dikili'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 17.45'te Çandarlı Mahallesi'nde orman dışı alanda başladı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 6 uçak, 3 helikopter ile havadan 13 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerle karadan müdahale başladı.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR