İzmir Dikili'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

İzmir Dikili'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
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İzmir'in Dikili ilçesinde Çandarlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 17.45'te Çandarlı Mahallesi'nde orman dışı alanda başladı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 6 uçak, 3 helikopter ile havadan 13 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerle karadan müdahale başladı.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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