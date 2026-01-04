İzmir'de Demircili Sahili'ndeki hurda gemiye inceleme başlatıldı

İzmir'in doğal güzellikleriyle tanınan Demircili Sahili'nde, denizin içerisinde "Gökbey" isimli hurda yük gemisinin kaçak olarak parçalandığı tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, gemi sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Olay, Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı statüsünde bulunan ve bakir doğasıyla bilinen koyda, "Gökbey" isimli hurda bir yük gemisinin denizin içerisinde söküm işlemlerinin yapıldığı fark edildi. Tersane bölgesi olmayan alanda geminin parçalandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, gemide gerçekleştirilen işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında idari yaptırımlar uygulandı. Gemi sahipleri hakkında ayrıca adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kirlilik incelemesi yapıldı

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, çevrede asbest ve petrol türevi unsurlar açısından herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı belirtildi. Geminin mevcut alandan kaldırılarak, yasal mevzuata uygun şekilde söküm yapılacak alana nakledilmesi sürecinin ilgili kurumlarca takip edildiği öğrenildi. - İZMİR