Haberler

İzmir'de Demircili Sahili'ndeki hurda gemiye inceleme başlatıldı

İzmir'de Demircili Sahili'ndeki hurda gemiye inceleme başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Demircili Sahili'nde, 'Gökbey' isimli hurda yük gemisinin kaçak olarak parçalandığı tespit edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlattı.

İzmir'in doğal güzellikleriyle tanınan Demircili Sahili'nde, denizin içerisinde "Gökbey" isimli hurda yük gemisinin kaçak olarak parçalandığı tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, gemi sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Olay, Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı statüsünde bulunan ve bakir doğasıyla bilinen koyda, "Gökbey" isimli hurda bir yük gemisinin denizin içerisinde söküm işlemlerinin yapıldığı fark edildi. Tersane bölgesi olmayan alanda geminin parçalandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, gemide gerçekleştirilen işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında idari yaptırımlar uygulandı. Gemi sahipleri hakkında ayrıca adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kirlilik incelemesi yapıldı

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, çevrede asbest ve petrol türevi unsurlar açısından herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı belirtildi. Geminin mevcut alandan kaldırılarak, yasal mevzuata uygun şekilde söküm yapılacak alana nakledilmesi sürecinin ilgili kurumlarca takip edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

Maduro operasyonu sonrası ABD'de binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı