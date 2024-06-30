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Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

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İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti otluk alana attığı ve yangının başladığı görülürken, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan kişinin başarılı olamadığı ve alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayıldığı anlar yer alıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülüyor.

ONLARCA HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi. Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi.

YANGININ BAŞLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor. İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de, alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar saniye saniye kameralara yansıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Menderes'te ise yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan yangından zarar görmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çeşme İzmir 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Deniz Tutar:

ormanlarımızın yanmasına sebep olanlara ağılaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek yasal düzenlemeyi bir an önce yapın...

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