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Karşıyaka'daki Silahlı Kavga Can Aldı: Gözaltı Sayısı 5'e Çıktı

Karşıyaka'daki Silahlı Kavga Can Aldı: Gözaltı Sayısı 5'e Çıktı
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında geçtiğimiz günlerde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında geçtiğimiz günlerde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma çerçevesinde 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı ise 5'e çıktı.

Olay, 21 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında Alaybey Mahallesi Mehmet İhsan Zeyrek Sokak ile 1690 Sokak kesişiminde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu A.T. (52) çenesinden, R.T. (58) sol dizinden, L.M. (49) sağ omzundan, M.Y. (81) sağ ayak bileğinden ve İ.K. (38) bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan A.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. A.T.'nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Silahlı kavgada yaralanan R.T., L.M. ve M.Y.'nin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde 14 adet boş kovan ile 1 adet dolu fişek ele geçiren polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma da derinleşerek devam ediyor. Daha önce kavgaya karıştığı belirlenen S.Ö. (41), tedavisi tamamlandıktan sonra yakalanan İ.K. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, olaya ilişkin 2 şüpheliyi daha yakaladı. Son yakalamalarla birlikte olaydaki gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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