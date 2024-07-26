İzmir'deki Orman Yangınında Evlere Yakın Olma Tehlikesi

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınının evlere yakın olmasından dolayı ekip takviyesi yapıldı.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk müdahalesini yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle ekip sayısını artırdı. Ekipler; an itibariyle 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR