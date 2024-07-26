Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınında yanan bölgeler dron ile havadan görüntülendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ederken, dron ile çekilen görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınında yanan bölgeler dron ile havadan görüntülendi.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle müdahaleye başlamıştı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yerleşim yerlerine yakın yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Dikili İzmir Çevre Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

 İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

Bakmadan Geçme

İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum 26-27 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 26-27 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 26 Temmuz bugünkü günün maçları Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Sarıyer 26-27 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Çeşme 26-27 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı 26-27 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukuorva, Karataş, Pozantı 26-27 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Beyşehir, Ilgın 26-27 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Alanya, Korkuteli, Demre 26-27 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 26-27 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Yenimahalle, Sincan, Bala 26-27 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Adalet bölümü kaldırıldı mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var?
Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında 'Rusya' olabilir

Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title