İzmir'deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınında yanan bölgeler dron ile havadan görüntülendi.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle müdahaleye başlamıştı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yerleşim yerlerine yakın yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı. - İZMİR