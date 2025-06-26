İzmir'deki Orman Yangını 21.5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

İzmir'deki Orman Yangını 21.5 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan ve Foça'ya doğru genişleyen ormanlık alandaki yangın, 21.5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Dün saat 12.36'da Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Foça ilçesine doğru ilerleyen ve burada büyüyen alevler, akşam saatlerine doğru kırsal Ilıpınar Mahallesi'ne kadar dayandı. Tedbir amacıyla buradaki bazı evler boşaltılırken ahırlardaki hayvanlar da tehlikeden uzaklaştırıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban da olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken mahallede 20 evin tahliye edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangını gece boyunca yangın yönetim merkezinden takip etti.

Kontrol altında

Öte yandan, yangın ekiplerin dünden beri havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafındn yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Gece boyunca verdiğimiz yoğun mücadelenin ardından İzmir Aliağa yangınını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Vatan için cansiperane mücadele eden Ormanın Kahramanları'na, bizlere destek veren kurumlarımıza, STK'larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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