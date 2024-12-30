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İzmir'deki öğrenci servisi kazası: Okul müdürü görevden alındı

İzmir'deki öğrenci servisi kazası: Okul müdürü görevden alındı
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İzmir'in Buca ilçesinde bir öğrenci servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer öğrenciler için sağlık ekipleri seferber olurken, olayla ilgili okul müdürünün yeri değiştirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan öğrenci servisi içerisinde bulunan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin ölümüyle ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında okul müdürünün yeri değiştirildi.

Kaza 26 Aralık sabahı saat 08.30 sıralarında, Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 S 87206 plakalı okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı tırın sağ tarafına çarptı. Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaşamını yitiren Yağmur için Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenirken, Özçelebi kılınan cenaze namazının ardından Bayındır'da son yolculuğuna uğurlandı.

Okul müdürünün yeri değiştirildi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ise Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün yerinin değiştirildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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