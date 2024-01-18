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İzmir'deki kozmetik deposu yangınında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı 2 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün sabah saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kozmetik deposunda bulunan işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında depoda bulunan kozmetik ürünlerinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken, yangında Kadir Zor adlı işçi hayatını kaybetti.

Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Bir aracın da zarar gördüğü olayda itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, yaralı durumda olan ve hayatını kaybeden Kadir Zor ile abi kardeş oldukları öğrenilen Mustafa Zor'un yanı sıra diğer yaralılar Abdullah Genç ile Yelit Özçelik ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yelit Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma kapsamında firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Atatürk İtfaiye İzmir İş Kazası Güvenlik Soruşturma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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