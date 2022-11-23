İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme

1 hafta önce evi terk ettiği için tartışmışlar

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle ağır yaralayan kişi daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. Tartışmanın, olayı gerçekleştiren kişinin karısının 1 hafta önce vi terk etmesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Urla ilçesi, Yaka Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şaşmaz ile eşi İ.Ş.arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Şaşmaz evde bulunan pompalı tüfekle ilk önce eşi İ.Ş.'yi yaraladı daha sonra da aynı suç aletiyle başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ayak ve karın bölgesinden yaralanan İ.Ş.'nin durumunun ağır olduğu, pompalı tüfekle kendi başına ateş ederek intihar eden Yaşar Şaşmaz'ın da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz kadın ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, intihar eden Yaşar Şaşmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

1 hafta önce evi terk etmiş

Öte yandan, Yaşar Şaşmaz ile İ.Ş. arasında, İ.Ş.'nin bir hafta önce çıkan kavgada evi terk etmesi gerekçesiyle yeniden tartışma çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.