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İzmir'de Yol Çökmesi: Otomobil Çukura Düştü

İzmir'de Yol Çökmesi: Otomobil Çukura Düştü
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İzmir'in Kiraz ilçesinde kırsal alanda meydana gelen yol çökmesi sonucu bir otomobil çukura düştü. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde kırsal alanda bulunan asfalt yolda çökme meydana geldi ve bir otomobil çukurun içine düştü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Umurlu Mahallesi Melekler Alanı'nda meydana geldi. Yaklaşık 2 gün boyunca aralıklı sağanak yağışın etkili olduğu bölgede dere yatağına yakın bir alanda asfalt yolda bir anda çökme meydana geldi. Bu esnada yolda bulunan ve olay anında içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen 35 RK 553 hafif ticari araç çukura düştü. Araç içerisindekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası, çökme meydana gelen yerde kalan otomobil dışarı çıkartıldı. Yol ise trafiğe kapatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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