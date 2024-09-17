İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirilirken, görüntüler cephaneyi aratmadı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4 kişilik bir grubun ilçede silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimatla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 22 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 51 adet şarjörü çok sayıda dolu mermi ile geçirdi.

Olayla ilgili Y.B. (44), H.B. (24), Y.B. (26) ve A.U. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. (26) adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR