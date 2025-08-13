İzmir'de yangın kontrol altına alındı

İzmir'de yangın kontrol altına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'de yangın kontrol altına alındı
Haber Videosu

İzmir Buca'da dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gece saatlerinde kara ekipleri ve sabah saatlerinde hava müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, gece saatlerinde kara ekiplerinin çalışması sayesinde azaldı. Günün ağarmasıyla beraber yangının tamamen kontrol altına alınması için hava müdahalesi yeniden başladı.

Buca'daki yangının dün akşam saat 18.00 sıralarında otoyol kenarında yanan bir araçtan ağaçlara sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu.

Gece saatlerinde karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevlerin etkisini kaybettiği görülürken, yangını tamamen kontrol altına almak için günün ağarmasıyla beraber hava araçları yeniden çalışmalarına başladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

Gizlice fotoğraf çekerken yakalandı, son hareketi videoya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.