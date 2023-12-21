Üye Girişi
Haberler

İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

Vatandaşların online satış sitesi üzerinden verdikleri ilanları değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeye, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama

İZMİR - Vatandaşların online satış sitesi üzerinden verdikleri ilanları değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeye, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, online satış yapılan ticaret siteleri üzerinden, taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeyi tespit etti. Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir merkezli 3 ilde belirlenen adreslere, 13 Aralık sabahı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, M.A. ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Adreslerde, narkotik köpeği 'Poine'in desteği ile yapılan aramalarda ise, 589 adet reklam ve danışmanlık sözleşmeleri adı altında düzenlenen evrak, 46 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi, bir miktar metamfetamin maddesi, 2 adet bong düzeneği, 19 adet farklı bankalara ait bankamatik kart ve kredi kartı, ve 1 adet içerisinde alacak verecek konularına ait notların olduğu ajanda ele geçirildi.

25 ayrı dolandırıcılık olayında 5 milyon liralık vurgun yapmışlar

Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, şebekenin 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemlerde mağdur 27 kişiden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

5 tutuklama

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İzmir Dolandırıcılık İzmir Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 22 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Okulların ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? Kredi kartı faiz oranları değişti mi? Kredi kartı faiz oranları ne oldu? Motorine zam var mı? 21 Aralık benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi? Eski ehliyet kullanmanın cezası var mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ç.Rizespor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor - Pendikspor maçı ne zaman? Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title