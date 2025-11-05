İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Gaziemir'de yapılan polis denetimlerinde, bir araçta 300 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bir araçta yapılan aramada 1 silah ile 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Torbalı-Gaziemir kapama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.A. ve B.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR