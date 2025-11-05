İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bir araçta yapılan aramada 1 silah ile 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Torbalı-Gaziemir kapama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.A. ve B.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR