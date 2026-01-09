Haberler

Buca'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Buca'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda N.Ö. ve H.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; bin 173 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 194 adet fişek, 1 adet tüfek ve 10 adet kartuş ele geçirildi. Göksu Mahallesi'nde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda ise İ.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın iş yerinde yapılan aramalarda; 30 bin 800 adet boş makaron, bin 200 adet içi doldurulmuş kaçak sigara, 5 bin 500 gram nargile melası ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan toplam 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var