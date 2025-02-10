Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapılan Evde Baskın: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bergama'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atmaca Mahallesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine tamamlanan çalışmalar sonucu polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada 2 kadın şüpheli, uyuşturucu maddeler ve buzdolabı altına zulalanmış hassas terazi ile birlikte yakalandı.

Yakalanan M.P. ve S.D. isimli şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda S.D., adli kişi kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum
img

Az parası olan daha çok kazanacak
img

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi
Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.