Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Selçuk Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa