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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Bin Hap Ele Geçirildi
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Bayraklı ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu nitelikli 3 bin hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik teknik takibin ardından adrese baskın düzenledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 3 bin hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde H.İ. (33) ve Ö.İ. (30) adlı kişilerin, evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, savcılıktan alınan izinle adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 3 bin sentetik hap, 2 sustalı bıçak ve 1 ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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